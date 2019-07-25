Главного судебного пристава Пермского края задержали за получение взятки

Главный судебный пристав Пермского края Игорь Кожевников обвиняется в получении взяток на общую сумму 1 млн руб., сообщило региональное следственное управление Следственного комитета России (СКР). По версии следствия, деньги были переданы господину Кожевникову в ноябре и декабре 2017 года. В ближайшее время СКР обратится в суд с ходатайством об аресте.
Другой фигурант ранее взят под стражу в рамках другого расследуемого уголовного дела. Дела соединены в одно производство.
Главный судебный пристав по Пермскому краю был задержан вечером 24 июля сотрудниками СКР, сейчас он содержится в изоляторе временного содержания.
Господин Кожевников возглавил управление ФССП по Пермскому краю в январе 2016 года.
Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Главному пермскому приставу насчитали более миллиона».
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