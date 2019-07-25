Суд Якутска признал журналиста виновным в злоупотреблении свободой информации

Якутский городской суд признал виновным журналиста еженедельника «Якутск вечерний» Михаила Романова в злоупотреблении свободой информации (п. 1 ст. 13.15 КоАП РФ). Ему назначен административный штраф в размере 30 тыс. руб.

Заместитель главного редактора газеты Виталий Обедин сказал, что «в самые короткие сроки» решение суда будет обжаловано, сообщает «РИА Новости».

Административное производство было открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей». Материал Михаила Романова рассказывал о научном сотруднике Северо-Восточного федерального университета, которого, по его словам, похитили, избивали и пытали сотрудники ФСБ.

Подробнее — в материале “Ъ” «Журналиста обвинили в воздействии на подсознание».