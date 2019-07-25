РБК узнал о допросе банкира из «молдавской схемы» по делу о нападении ФСБ на банк

По делу сотрудников ФСБ, которым военное следствие Следственного комитета России (СКР) инкриминирует участие в похищении 136,5 млн руб. в здании банка «Металлург», был допрошен бывший владелец банка Дмитрий Чувилин, сообщил РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Отмечается, что бывший совладелец банка «Рублевский» господин Чувилин участвовал в «молдавской схеме» и помогал пострадавшему с обменом средств.

«Молдавская схема» сводилась к заключению договоров займа, по которым российские компании посредники по выводу денег выступали поручителями или получали ссуды на миллионы долларов. По фиктивным долгам не исполнялись обязательства, поэтому кредиторы обращались в молдавские суды, поскольку поручителями по кредитами были граждане Молдавии (не все из них знали о своем участии в сделках). Российские участники схемы держали счета в особых банках, среди которых «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский». Со счетов деньги списывались в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов республики в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов).

Пострадавший Александр Юмаранов рассказал, что взял под расписку у знакомого 136 млн руб., которые рассчитывал обменять на доллары в офисе банка «Металлург». Сделал он это по совету своего знакомого господина Чувилина. Сам Дмитрий Чувилин присутствовал при налете и дал показания в качестве свидетеля. «Сразу после происшествия Юмаранов заявил полицейским, что подозревает в причастности к преступлению Дмитрия Чувилина и Бориса Караматова»,— рассказал источник в полиции.

По словам господина Юмаранова, он несколько раз менял валюту в этом банке при посредничестве господина Караматова, который якобы хорошо знал руководство «Металлурга», а с господином Караматовым пострадавшего свел господин Чувилин. Таким образом, в день происшествия господин Юмаранов привез к банку «одолженные у знакомых» деньги для обмена валюты. После звонка Чувилину микроавтобус с деньгами пропустили на территорию банка и сумки с купюрами занесли в офис. Издание отмечает, что сразу после этого появилось около десяти человек в униформе «с нашивками ФСБ». Они поставили всех лицом к стене, забрали наличность, увели с собой господ Чувилина и Караматова и уехали.

По словам источника, господин Караматов исчез в тот же день, предположительно забрав основную часть похищенного. Господин Чувилин также был допрошен по делу, но остался в статусе свидетеля и подтвердил обстоятельства преступления.

Господа Чувилин и Юмаранов не отреагировали на просьбу издания о встрече, а руководство «Металлурга» отрицает происшествие на территории банка.

На прошлой неделе стало известно о том, что свою вину, частично или полностью, признали пять из семи арестованных сотрудников ФСБ, которым военное следствие СКР инкриминирует участие в разбое в банке. Некоторых из них не устроила лишь фабула обвинения, поскольку 136 млн руб. были похищены чекистами без угрозы применения оружия.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «136 миллионов оформляют с повинной».