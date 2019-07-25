После поджога авто координатора «Народного контроля» возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога») после того, как неизвестные подожгли автомобиль координатора проекта «Народный контроль» свердловского отделения «Единой России» Дмитрия Чукреева. Об этом сообщил сам господин Чукреев.

Инцидент произошел в ночь на 23 июля. Неизвестный мужчина облил бензином и поджег автомобиль Audi A4, принадлежащий господину Чукрееву. Это произошло возле многоэтажного дома на улице Мельковская. Также пострадал рядом стоящий автомобиль «Ока». По мнению пострадавшего, инцидент связан с его работой по проверке и ликвидации незаконных киосков.

«Машину подожгли после рейдов, совершенных “Народным контролем” в понедельник. Посещали два места — район метро “Динамо”, где располагалась незаконная шаурмичная, и рейд на Уралмаше, где россыпь павильонов. Я больше склоняюсь ко второму варианту»,— пояснил он. «Единая Россия» призвала прокуратуру и полицию оперативно расследовать преступление.

Подробнее о ситуации — в материале «Интерес к киоскам закончился пожаром»