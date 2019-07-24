Интерес к киоскам закончился пожаром

В ночь на 23 июля в Екатеринбурге неизвестный мужчина облил бензином и поджег автомобиль Audi A4 координатора партийного проекта «Народный контроль» в «Единой России» Дмитрия Чукреева. По мнению пострадавшего, инцидент связан с его деятельностью — проверкой и ликвидацией незаконных киосков. «Единая Россия» призвала прокуратуру и полицию оперативно расследовать преступление.



Как рассказал “Ъ-Урал” координатор проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» Дмитрий Чукреев, поджог автомобиля был совершен возле многоэтажного дома на улице Мельковская. Также пострадал рядом стоящий автомобиль «Ока». «На записи видеокамер видно, что неизвестный мужчина, скрывая лицо под капюшоном, облил машину бензином из пятилитровой канистры, поджог и сразу скрылся. Канистру он бросил, а сам убежал»,— рассказал господин Чукреев. Сумма ущерба составила порядка 1 млн руб. Audi A4 была застрахована, поэтому единоросс получит выплату от страховой компании.

В ту же ночь господин Чукреев написал заявление в полицию. Инцидент он связывает со своей партийной деятельностью. Деятельность проекта «Народный контроль» заключается в выявлении и ликвидации подпольных казино, киосков, продающих поддельный алкоголь, а также незаконно установленных объектов торговли. Дмитрий Чукреев отметил, что угроз не получал, но причиной поджога могли послужить два последних рейда. «Машину подожгли после рейдов, совершенных “Народным контролем” в понедельник. Посещали два места — район метро “Динамо”, где располагалась незаконная шаурмичная, и рейд на Уралмаше, где россыпь павильонов. Я больше склоняюсь ко второму варианту»,— пояснил он.

В пресс-службе управления МВД по Екатеринбургу пообещали прокомментировать ситуацию позже. Известно, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №11, а также кинолог с собакой.

В связи с инцидентом депутат Госдумы, координатор проекта «Народный контроль» Анна Кувычко направила официальные запросы в прокуратуру и ГУ МВД по Свердловской области.

«Призываю правоохранительные органы тщательно и оперативно расследовать совершенное преступное деяние и установить его исполнителей. Подобные акты запугивания гражданских активистов должны наказываться по всей строгости закона»,— подчеркнула госпожа Кувычко.

Яна Рустамова