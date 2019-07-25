В правительстве Удмуртии обсудили меры безопасности детского отдыха в связи с трагедией в Хабаровском крае. Обозначенную тему рассмотрели в рамках внепланового заседания комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер Удмуртии Ярослав Семенов.

«Страшная трагедия в Хабаровском крае никого не оставила равнодушным к теме безопасности детского отдыха. Очень важно при выборе лагеря удостовериться, что он включен в реестр минобрнауки Республики. Сеичас в Удмуртии деиствуют 18 загородных, 16 санаторно-курортных, 63 пришкольных лагеря с дневным пребыванием и 11 лагереи труда и отдыха. Перед началом каждой смены и персонал, и дети проходят инструктажи, участвуют в учебных эвакуациях согласно методическим рекомендациям МЧС»,— отметил господин Семенов. Также премьер рассказал о непростой ситуации на водных объектах в связи с большим количеством мест купания.

В пресс-службе правительства республики отметили, что во всех летних лагерях региона проведены проверки противопожарного состояния. В течение последних пяти лет в лагерях Удмуртии не зарегистрировали ни одного пожара. Административного и судебного приостановления работы учреждений, на базе которых проводится летняя оздоровительная кампания в 2019 году, не было.

Напомним, что в ночь на 23 июня на территории туркомплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар. Площадь возгорания составила 240 кв. м, сгорело 20 палаток. В палатках находились 189 человек. Их них пострадало 13, в числе которых восемь детей. Четверо из них погибли. По словам губернатора Хабаровского края, сгоревший лагерь работал без разрешений.