Пробки на Старокубанском кольце уменьшились на два-три балла

Краснодарские власти констатируют, что новая схема движение на кольцевой развязке перекрестка улиц Старокубанской и Ставропольской уменьшила пробки на данном участке на два-три балла. Так, в частности, в 16:30 и 19:30 по Ставропольской в направлении улицы Мачуги и обратно, а также от Мачуги в сторону центра города загруженность в среднем составила два-три балла, что на два балла ниже средней ситуации для этих участков.

Отмечается, что во вторник, 23 июля, в 10:00, по данным сервиса «Яндекс. Пробки», загруженность перекрестка по улице Ставропольской по направлению к Мачуги составляла один балл, тогда как в пятницу, 12 июля, до открытия новой схемы движения, в этот час пробка там оценивалась в шесть баллов.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, работы по преобразованию кольца на пересечении улиц Старокубанской и Ставропольской стартовали в ночь на 4 июня. Автомобили, двигающиеся в обе стороны по улице Ставропольской, стали миновать круговое движение и ехать прямо вдоль трамвайных путей. По расчетам экспертов Высшей школы экономики, пропускная способность этого перекрестка должна увеличиться на 40%.

Василий Хитрых