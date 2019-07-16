Новая схема движения на Старокубанском кольце в Краснодаре привела к ряду ДТП

Введенная вчера, 15 июля, в действие новая схема движения на Старокубанском кольце привела к ряду незначительных ДТП. Об этом констатируют в мэрии кубанской столицы. Причиной аварий стали нарушения водителями правил дорожного движения на пересечении улиц Ставропольской и Старокубанской.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, работы по преобразованию кольца на пересечении улиц Старокубанской и Ставропольской стартовали в ночь на 4 июня. Автомобили, двигающиеся в обе стороны по улице Ставропольской, стали миновать круговое движение и ехать прямо вдоль трамвайных путей. По расчетам экспертов Высшей школы экономики, пропускная способность этого перекрестка должна увеличиться на 40%. Стоимость реализации проекта – 15,2 млн руб.

«Ситуацию мониторим и видим, что некоторые водители из-за невнимательности нарушают правила дорожного движения. Самые распространённые нарушения: первое — стремятся с третьей, крайней правой полосы попасть внутрь кольца и проехать прямо; второе — проезжая по Ставропольской вдоль путей прямо, пытаются повернуть налево, чтобы пересечь трамвайные пути. И тот, и другой маневр — нарушение требований разметки и знаков», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

По его словам, новая схема движения на Старокубанском кольце аналогична кольцу по улице Тургенева и Красных Партизан.

Василий Хитрых