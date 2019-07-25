Все дома от АО «ПЗСП» готовы более чем на 30%

С 1 июля вступили в силу новые правила финансирования строительства. В рамках новой схемы компании, строящие многоквартирные дома с привлечением средств дольщиков, перешли на работу с использованием счетов эскроу, на которых деньги дольщиков будут храниться до момента сдачи дома в эксплуатацию.

Отметим, что новые правила не распространяются на объекты, которые на 1 июля построены более чем на 30 %. Все дома, которые в настоящее время в Перми возводит компания ПЗСП, соответствуют данным условиям, поэтому квартиры в них будут реализованы по старой схеме, без использования счетов эскроу.

Сейчас в Перми в работе у группы компаний ПЗСП находится несколько домов: ул. Менжинского, 13, ул. 5-я Каховская, 8в, ул. Иньвенская, 19. Объект по ул. Костычева, 32 возводит дочерняя организация ООО «Спецстрой Костычева, 32».

Все дальнейшие объекты компания ПЗСП будет реализовывать с использованием счетов эскроу. В ближайших планах компании строительство домов по ул. Целинная, 53 и ул. Ушакова, 15. Кроме того, в настоящее время дочерняя организация ПЗСП ООО «Спецстрой ПЗСП-Ижевск» возводит новый дом в столице Удмуртии. Здесь работа ведется по новой схеме и уже заключены первые договоры долевого участия с использованием счетов эскроу.

Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф. Застройщики АО «ПЗСП», ООО «Спецстрой Костычева, 32», ООО «Спецстрой «ПЗСП-Ижевск».