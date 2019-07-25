Красноярские власти предложили предприятиям ограничить выбросы в атмосферу

Правительство Красноярского края рекомендовало промышленным предприятиям в добровольном порядке ограничить выбросы в атмосферу из-за задымления от лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

Среднесибирскому УГМС предложено рассмотреть возможность введения режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Красноярске, чтобы максимально снизить воздействие действующих городских предприятий на окружающую среду. «По мнению специалистов Гидрометцентра, в Красноярске недостаточно условий для введения режима НМУ»,— говорится в сообщении правительства.

«Мы все живем здесь и дышим одним воздухом. Поэтому предлагаю не только приостановить работу городских производств, связанных с пылением, но и осуществить проливы территорий на промышленных площадках»,— сказал губернатор Александр Усс.

По оперативной информации на 25 июля, в Красноярском крае зарегистрировано 20 новых лесных пожаров в Эвенкийском, Кежемском, Богучанском и Абанском районах общей площадью 7 тыс. га. По данным властей, угрозы населенным пунктам нет. Всего в регионе действуют 109 лесных пожаров на территории 899 тыс. га.

Подробности — в материале “Ъ-Сибирь” «Сибири закоптили небо»

Оксана Павлова