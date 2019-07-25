Жители затопленных паводком районов Приамурья эвакуируются в безопасные места

В Амурской области с каждым днем увеличивается количество пунктов временного размещения (ПВР), куда эвакуируются жители затопленных населенных пунктов, карта ушедших под воду территорий меняется ежечасно. По информации ГУ МЧС по региону, в четверг началась эвакуация жителей села Норск Селемджинского района. В зону затопления там попадает 25 домов, из которых уехало 35 человек, в том числе шестеро детей. Накануне было эвакуировано пять человек.

Как сообщается, людей первоначально разместят в ПВР на базе местной школы, а затем вертолетами доставят в поселок Февральск, где ПВР развернут в больнице. За ними из Благовещенска вылетели вертолеты Ми-26 и Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, прибывшие в среду для оказания помощи в ликвидации последствий паводка.

В среду также пришлось в срочном порядке эвакуировать сотрудников Норского заповедника, где вода на кордонах поднялась до уровня крыш домов. «Людей эвакуировали, особо ценное имущество вывезли. Однако все вывезти не удалось, остался строительный инвентарь. С самого северного кордона Меун эвакуировано три сотрудника. Еще эвакуировали три человека, которые выполняли работы на переходном кордоне на научном стационаре»,— сообщил директор заповедника Тимофей Мудрак.

В начале недели из села Ивановка было эвакуировано 69 человек, в том числе 31 ребенок. В пункте временного размещения в Овсянковской участковой больнице размещено 25 жителей села, остальные находятся у родственников. Остается подтопленной шахта Маломырского рудника, откуда ранее также было вывезено 23 жителя. Технологический процесс по добыче кварцевой руды приостановлен до полной откачки воды.

Всего по области затоплено около 500 подворий, вода зашла в отдельные дома. Отрезанными от мира в Зейском районе остаются Ивановка и поселок Амуробалтийск. В Селемджинском районе без транспортного сообщения остаются семь населенных пунктов: Экимчан, Коболдо, Огоджа, Златоустовск, Ольгинск, Ивановское и Токур, в которых суммарно проживает более 3,5 тыс. человек, в том числе 739 детей.

По информации ведомства, запасы продовольствия, медикаментов и ГСМ в населенных пунктах имеются в наличии из расчета на 15 суток. Больных, нуждающихся в срочном медобслуживании, нет.

Майя Зорина, Благовещенск