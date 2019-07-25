Путин назвал действия иркутского губернатора «неправильными» и «странноватыми»

Президент России Владимир Путин считает «неправильным» и «странноватым», что губернатор Иркутской области Сергей Левченко не сразу возглавил региональную комиссию по ликвидации последствий наводнения. «Это неправильно, конечно. Это даже странновато. Первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности за решение подобных задач»,— сказал глава государства на совещании в Кремле.

Во время совещания вице-премьер Виталий Мутко сказал, что ранее комиссию по ликвидации последствий паводка возглавлял первый вице-губернатор и председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов. «Все эти дни губернатор находится там, но юридически возглавлял председатель правительства»,— отметил Виталий Мутко. Вице-премьер добавил, что со вторника «все руководство оперативным штабом по восстановлению жилищных прав и социальной инфраструктуры» возложено на губернатора.

Напомним, 25 июня из-за сильных дождей в Иркутской области началось наводнение, затопившее около 110 населенных пунктов. Президент объявил наводнение чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Всего вода зашла почти в 11 тыс. жилых домов, в которых проживают 38 тыс. человек. Сильнее всего пострадал город Тулун. Сейчас вода уже отступила. Специалисты МЧС просушивают многоквартирные дома и социальные учреждения в зоне наводнения

Власти Иркутской области оценивали предварительный ущерб от паводка в 31 млрд руб. Ранее правительство России выделило 14,1 млрд руб. из резервного фонда на помощь пострадавшим от наводнения.

Подробнее о наводнении — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов»

Илья Галагуз