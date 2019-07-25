Захарова уличила корреспондента Би-би-си в искажении цитаты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об ошибке корреспондента Би-би-си Уилла Гранта. Она заключалась в заданном на пресс-конференции в Гаване главе МИД РФ Сергею Лаврову вопросе.

Он звучал так: «Помню, как несколько лет назад в ходе визита в Латинскую Америку президент Путин сказал, что между двумя Америками не может быть вакуума и если Вашингтон не собирается заполнять его, то это сделает Россия. Можно ли назвать это ядром стратегии России?»

Оказалось, что журналист имел в виду пресс-конференцию господина Путина и президента Венесуэлы Уго Чавеса 2 апреля 2010 года в Венесуэле. И по словам госпожи Захаровой, корреспондент исказил смысл цитаты.

Мария Захарова нашла оригинальную цитату про вакуум и стратегию. По ее словам, она принадлежит госсекретарю США Майку Помпео. Заявление было сделано в 2019 году в Чили.

В начале 2017 года госпожа Захарова заявила, что на сайте ведомства появится новый раздел, где будут публиковаться фейковые новости иностранных СМИ, заявления официальных лиц других стран, а также их разоблачения.Тогда в качестве примера фейковых новостей она привела сообщение о том, что российская сторона выразила готовность сделать подарок президенту США и выдать бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена.