Минтруд выступает за бессрочную программу маткапитала

В Министерстве труда и социальной защиты РФ считают, что материнский капитал должен не просто быть продлен до 2025 года, а быть бессрочной мерой. Об этом «РИА Новости» заявил первый замглавы ведомства Алексей Вовченко.

«Мы традиционно всегда настаивали, как Минтруд, у нас были инициативы, что материнский капитал должен быть какой-то бессрочной мерой. Не только бессрочной, но и, может быть, более даже существенной»,— сказал он. Так господин Вовченко ответил на вопрос об отношении министерства к возможному продлению срока действия программы маткапитала до 2025 года.

О том, что российскому правительству необходимо менять политику в демографии, так как принимаемых мер недостаточно для устойчивого естественного прироста населения страны, ранее заявили в Общественной палате и Институте научно-общественной экспертизы. Они подготовили специальный доклад совместно со специалистами РАНХиГС и членами экспертного совета при президенте РФ.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Демографии вырыли яму».