NASA сообщило о потере связи с HD-камерами на МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило, что камеры высокого разрешения для наблюдения за Землей (комплекс HDEV), установленные на Международной космической станции (МКС), перестали передавать данные. Наземные компьютеры больше не получают информацию.

«Команда инженеров изучает информацию о состоянии HDEV, чтобы определить, что могло произойти»,— рассказали в управлении. Там пообещали предоставить дополнительную информацию, как только она появится.