Синоптики не прогнозируют снег в Москве в выходные

Метеорологи не прогнозируют выпадение снега в Москве в выходные, сообщила «РИА Новости» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. «Поскольку у нас происходит заток холодного воздуха, не исключено, что на северо-востоке европейской России могут в ночные часы выпадать осадки в виде мокрого снега с дождем»,— сказала она.

В Москве, по данным синоптика, ожидаются ливни.

Гидрометцентр сообщал, что в северной части Европейской территории России местами возможны осадки в виде мокрого снега.

О том, что в выходные в столице резко похолодает до 16 градусов, заявили в Гидрометцентре. В субботу, 27 июля, ожидается кратковременный дождь и 23–28 градусов. В воскресенье дождь сохранится, и температура упадет до 16–21 градусов.

О прогнозе погоды читайте в публикации “Ъ FM” «Москве предсказали дожди».