Москве предсказали дожди

Эта неделя будет дождливой, но теплой. 22 июля в некоторых районах Москвы возможны осадки и грозы. А к 24 июля дожди усилятся, прогнозируют синоптики.

При этом к концу недели температура может подняться до +25 градусов, осадков не ожидается, рассказала ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк: «Эта неделя не обойдется без дождей, причем к середине недели они усилятся. Это связано с тем, что столичный регион будет находиться во власти малоподвижного фронтального раздела, и волновые образования, то и дело возникающие на этом атмосферном фронте, будут портить погоду в Москве и Московской области.

Основные осадки придутся, судя по сегодняшним расчетам, на 24 июля.

Но температурный режим на этой неделе все-таки будет близок к средним многолетним значениям. 23 июля он составит +21…23 градуса, 24 июля, когда дожди усилятся, будет не больше +20…22, 25 июля, когда сквозь дождевые облака станет проглядывать солнце, можно рассчитывать на повышение температуры до +22…24 градусов, 26 июля в канун выходных, судя по всему, мы получим пусть короткую, но передышку — июльское солнце сумеет прогреть воздух до +25…27 градусов».

Погода 27-28 июля, скорее всего, будет дождливой. В некоторых районах Москвы и области ожидаются осадки и даже грозы, которые могут растянуться на весь день.

Виктория Феофанова