Когда будет жарко Тем, кто не в Москве: средства для защиты волос от экстремально высоких температур

Пляжный отдых по всему миру остается самым востребованным времяпрепровождением второй половины лета. Да и в Европе сейчас погода бьет все температурные рекорды. Какие средства с собой стоит взять в поездку — в город или на побережье — выбирает «Коммерсантъ Стиль».

Правилом номер один становится прямая SPF-защита: волосы, как и кожу, стоит оберегать от вредного спектра излучения. Обычно об этом никто из нас не думает. Но любой специалист будет настаивать прежде всего на таких средствах в вашем летнем бьюти-арсенале. Эксперт Krastase Марина Долгополова замечает, что «текстура в данном случае не имеет принципиального значения. Исходите из удобства нанесения и от того, насколько вы активно отдыхаете. Если вы предпочитаете большую часть времени находиться в воде, то лучше выбрать средства с более плотной текстурой».

Про однокомпонентные масла и соляные спреи под лучами солнца лучше забыть: они могут только дополнительно высушивать и без того обезвоженные пряди. Читайте состав: в маслах, спреях и дымках должны быть и фильтры, и питательные компоненты вроде витаминов, кератина или увлажняющих комплексов. И да, не забывайте обновлять средства и наносить на волосы каждые два часа. А специальные питательные маски приберегите для домашнего ухода.

Aveda

Термозащитный водостойкий спрей Sun care protective hair veil предназначен для защиты волос от UV-лучей, пересушивания и внешнего воздействия окружающей среды в течение 16 часов. Также способствует сохранению яркости цвета.

Способ применения: распылять на сухие или влажные волосы до или во время пребывания на солнце, повторно можно нанести после купания.





Altera

Ламинирующий спрей-глянец для окрашенных волос линии Caviar Infinite hold питает и защищает волосы от воздействия внешней среды, удерживает цвет, придает волосам сияние.

Способ применения: распылить на сухие волосы.





Oribe

Несмываемый спрей-основа для укладки Foundation Mist может использоваться и как несмываемый кондиционер, и как спрей для обновления укладки, и в качестве термозащитного спрея для укладки. Содержит протеин и увлажняющие компоненты, без спирта.

Способ применения: распылить на влажные или сухие волосы перед укладкой.





Sisley

Комплексный флюид-экран для защиты волос Le Fluide Protecteur Cheveux защищает от негативного воздействия солнца, морской и хлорированной воды. Аромат содержит цитрусовые и древесные ноты вербены, лимона, цветов персика и амбры.

Способ применения: на сухие или влажные волосы каждый раз перед выходом на солнце летом и перед каждым купанием, в том числе в бассейне, в любое время года.





Wella

Спрей для защиты окрашенных волос от UV-лучей с провитамином B5 UV hair color protection spray из новой солнечной линии для волос Invigo Sun. Предназначен для увлажнения волос после пребывания на солнце и для защиты от прямых солнечных лучей.

Способ применения: наносить до, во время и после пребывания на солнце.





Biolage

Несмываемый спрей Sunsorials Hair Protective Non-Oil защищает волосы от УФ -излучения, морской соли и хлора бассейна и восстанавливает их упругость.

Способ применения: использовать до каждого пребывания на солнце или купания. Наносить на влажные или сухие волосы по всей длине.





Olaplex

Olaplex No.3 Эликсир «Совершенство волос» компенсирует ежедневные повреждения волос от механического, химического или термического воздействия. Сохраняет здоровье и блеск волос. Придает окрашенным волосам более яркий и стойкий цвет.

Способ применения: наносить один раз в неделю или чаще, без ограничений, на влажные, подсушенные полотенцем волосы минимум на 10 минут. После этого использовать шампунь.





Redken

Палочка-выручалочка многофункциональный спрей-лосьон One United 25 in 1 питает, восстанавливает структуру волос, укрепляет и дисциплинирует волосы. Является термозащитой, не утяжеляет волосы.

Способ применения: нанести на влажные волосы перед укладкой.





Kerastase

Маска из новой гаммы Soleil с кокосовой водой и витамином Е обеспечивает защиту волос от агрессивных факторов, таких как хлор, соль, песок, влажный воздух и УФ-лучи.

Способ применения: наносить два раза в неделю на волосы после мытья шампунем.





Casamorati

Парфюмированный ароматный спрей для волос Dolce Amalfi содержит пентенол, который придает волосам мягкость и гладкость.

Способ применения: наносить на влажные и сухие волосы.





Redken

Несмываемое масло-сыворотка в виде спрея Frizz Dismiss защищает волосы от неблагоприятных погодных условий и дисциплинирует непослушные и вьющиеся волосы.

Способ применения: Нанести на подсушенные полотенцем волосы, не смывать, высушить волосы феном.





Thameen London

Дымка для волос на основе парфюмерной композиции Peacock Throne. Содержит провитамин В5, масло арганы, кератин и укрепляет волосы, придает им блеск.

Способ применения: нанести на сухие или подсушенные волосы.

Ирина Кириенко