ФНС ждет роста платежей по земельному налогу в Воронеже после переоценки кадастровой стоимости

Руководитель управления ФНС по Воронежской области Игорь Понкратов ожидает увеличения платежей по налогам на землю в областном центре после переоценки кадастровой стоимости участков местными властями. Об этом он сообщил на пресс-конференции в «Интерфаксе» 24 июля. Ранее в отчете об итогах переоценки, с которым ознакомился “Ъ-Черноземье”, говорилось о повышении стоимости в ряде случаев в пределах 40%, но затем чиновники пообещали доработать методику.

Господин Понкратов прогнозирует, что кадастровая стоимость вырастет «в среднем» на 12%. «Раз в пять лет должна проводиться переоценка. Но новую сумму налогов мы предъявим только в 2021 году. Предполагаю, что рост платежей по налогам на землю в итоге вырастет, но оценить объем пока не могу,— сказал господин Понкратов.— Мы лишь инструмент для взыскания. Налог на землю — городской, собирается в муниципальный бюджеты». При этом господин Понкратов считает, что повышение платежей из-за роста кадастровой стоимости не станет для властей Воронежа поводом понизить ставки по налогу на землю.

Напомним, в середине июля ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки» опубликовало промежуточный отчет об итогах государственной кадастровой оценки объектов категории земель населенных пунктов, лесного и водного фондов региона в 2019 году. Согласно ему, действующая кадастровая стоимость земель в ряде случаев могла повыситься на 40%. При этом иногда оценка не учитывала результаты прошедших судебных экспертиз. Опрошенные “Ъ-Черноземье” юристы предполагали, что в таком случае подавляющее большинство землевладельцев будет оспаривать результаты оценки кадастровой стоимости в 2020 году. Впрочем, на недавней встрече с активистами Общероссийского народного фронта губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что правительство региона отзывает все расчеты новой кадастровой стоимости участков, подготовленные профильным областным учреждением. «Принято решение еще раз уточнить методику пересчета оценки. Ведь задача региональной власти сегодня — сохранить привлекательные условия для инвестиционной деятельности, одним из которых является разумная кадастровая стоимость участков»,— поясняли “Ъ-Черноземье” в облправительстве.

Подробнее о возможных изменениях — в публикации “Ъ-Черноземье” «Земля вырастает из-под ног».

Сергей Калашников