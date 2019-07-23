Воронежские власти переоценят методику расчета кадастровой стоимости земли

На встрече с активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ) 23 июля губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что правительство региона отзывает все расчеты новой кадастровой стоимости участков, подготовленные профильным областным учреждением.

«Принято решение еще раз уточнить методику пересчета оценки. Ведь задача региональной власти сегодня — сохранить привлекательные условия для инвестиционной деятельности в Воронежской области. Одним из таких условий является разумная кадастровая стоимость участков, с которых бизнес платит земельный налог», — пояснили «Ъ-Черноземье» в облправительстве.

Напомним, в середине июля ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки» опубликовало промежуточный отчет об итогах государственной кадастровой оценки объектов категории земель населенных пунктов, лесного и водного фондов региона в 2019 году. Согласно ему, действующая кадастровая стоимость земель в ряде случаев могла повыситься на 40%. При этом иногда оценка не учитывала результаты прошедших судебных экспертиз. Опрошенные “Ъ-Черноземье” юристы ранее озвучивали мнение, что в таком случае подавляющее большинство землевладельцев будет оспаривать результаты оценки кадастровой стоимости в 2020 году.

Подробнее об этом — в публикации “Ъ-Черноземье” «Земля вырастает из-под ног».

Мария Старикова, Андрей Цветков