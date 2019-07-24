Воронежский «Факел» забил первый гол в четвертом туре ФНЛ и проиграл «Балтике»

В четвертом туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 24 июля воронежский «Факел» на своем поле уступил калининградской «Балтике» - 1:2. Первый тайм встречи прошел при подавляющем преимуществе гостей, которые не только дважды поразили ворота «Факела» (на 19-й и 32-й минутах), но и еще столько же раз попали в штангу ворот хозяев. Впрочем, воронежская клуб возродил интригу уже в самом начале второй половины встречи: на 46-й минуте первый гол «Факела» в текущем сезоне забил полузащитник Олег Дмитриев. Трибуны «Центрального стадиона профсоюзов», на которых было несколько тысяч зрителей, погнали команду хозяев вперед, но «Балтика» отстояла оставшееся преимущество. В следующем туре ФНЛ 28 июля воронежский клуб проведет свой первый гостевой матч в нынешнем первенстве с командой «СКА-Хабаровск».

О том, по каким концепциям собирались развивать главный футбольный воронежский клуб, в материале “Ъ-Черноземье” «Вокруг “Факела” собираются искры».

Андрей Цветков