Военная прокуратура нашла нарушения в ролике с Евгенией Уваркиной на борту Ми-8

Военная прокуратура Западного военного округа по запросу депутата липецкого облсовета Олега Хомутинникова провела проверку видеоролика, на котором руководители агрохолдинга «Трио», в том числе нынешний мэр Липецка Евгения Уваркина, якобы совершают полет на Ми-8 ВВС России. Ролик был залит на YouTube два года назад, на его кадрах госпожа Уваркина проезжает по взлетно-посадочной полосе аэродрома в кортеже из пяти автомобилей представительского класса, а после веселится на борту вертолета и распивает там некий напиток. Все заканчивается эффектным хождением по полосе под песню I Don`t Want To Miss A Thing группы Aerosmith.

По данным военной прокуратуры, командир войсковой части согласовал допуск представителей ГК «Трио» на территорию аэродрома, однако на военном вертолете они не летали. «Отснятый материал является предметом монтажа нескольких видеороликов. Какие-либо полеты в интересах ООО, а также иных сторонних лиц с использованием Ми-8 не осуществлялись, ущерб государству не причинен»,– указано в ответе надзорного ведомства. Прокуратура опровергла предположение Олега Хомутинникова о том, что на борту вертолета могли распивать напитки, содержащие алкоголь, но уточнила, что проезд индивидуальных автомобилей по взлетно-посадочной полосе является нарушением порядка ее использования. В связи с этим в адрес командования Липецкого авиацентра (в/ч 62632) внесено представление об устранении нарушений.

Подробнее о том, как Евгению Уваркину избрали мэром Липецка, в материале “Ъ-Черноземье” «Приглашаю к созданию прекрасного будущего».

Андрей Прах