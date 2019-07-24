ПГК ускорит погрузку вагонов в Нижнем Новгороде на сутки

Руководители Нижегородского филиала Первой грузовой компании (ПГК) совместно с представителями Горьковской железной дороги (ГЖД), грузоотправителями и грузополучателями региона повысят эффективность погрузо-разгрузочных работ на станции Починки (Нижний Новгород). В частности, они оптимизируют подвод вагонов под погрузку и займутся внутристанционной регулировкой парка.

«Станция Починки является опорной на участке Нижний Новгород-Сортировочный – Заволжье Горьковской магистрали. Здесь ведется интенсивная работа. При этом в первом полугодии 2019 года средний простой полувагонов ПГК под выгрузкой на 20% превысил норматив. Среди причин – нечеткое планирование погрузки и несвоевременная выгрузка, недостаточная координация совместных действий по подаче/уборке вагонов. Мы рассчитываем, что предпринятые нами меры позволят снизить простои полувагонов под грузовыми операциями на одни сутки», – рассказал директор Нижегородского филиала ПГК Тарас Залужный.

Со своей стороны, руководство ГЖД пообещало изменить режим работы приемосдатчиков станции с 12-часового на круглосуточный. Это позволит своевременно оформлять перевозочные документы на вагоны, которые готовы к отправке или направляются под погрузку.

Помимо этого, диспетчерский центр Горьковской магистрали совместно с диспетчерами филиала будет планировать оптимальный график подачи вагонов для сокращения маневровых передвижений тепловоза на станции Починки.

В планах – тиражирование этого опыта на другие участки Горьковской железной дороги.

«Первая Грузовая Компания» (ПГК) — крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК — более 111 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная — в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.