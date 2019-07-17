АО «ВАД» получило еще два контракта на капитальный ремонт «Скандинавии»

АО «ВАД» выиграло два конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту двух участков трассы А-181 «Скандинавия». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Стоимость капитального ремонта на первом участке 10-24 км составит почти 1,5 млрд рублей. Второй участок на 40-48 км отремонтируют за 1,3 млрд рублей. Компания стала единственным участником конкурса, ее заявка признана соответствующей требованиям законодательства.

Ранее АО «ВАД» уже выигрывало конкурсы на реконструкцию и расширение участков «Скандинавии» в качестве единственного участника аукциона. В частности, в среду, 17 июля, компания стала победителем нового тендера на расширение автомобильной дороги стоимостью около 14,6 млрд руб.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-СПб”.