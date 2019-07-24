Курс доллара. Прогноз на 25–26 июля

На текущей неделе российский рубль не может определиться с движением на валютном рынке. Ожидание смягчения монетарной политики со стороны Федеральной резервной системы и Европейского ЦБ поддерживает у инвесторов аппетит к риску. Поддержку рублю оказывает пик налоговых платежей этого месяца, который приходится на четверг. Однако на другой стороне чаши находится падение цен на нефть, а также глобальное укрепление американской валюты на договоренностях администрации США и Конгресса по потолку государственного долга.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|"БКС Премьер"
|62.70-64.10
|Нордеа-банк
|62.50-63.50
|ПСБ
|62.50-63.50
|Банк Русский Стандарт
|62.50-63.50
|СМП Банк
|62.50-64.20
|Консенсус-прогноз *
|63.15
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Михаил Поддубский, главный аналитик
Влияние внутренних факторов на валютный курс мы ожидаем нейтральным
На горизонте ближайшей недели состоятся заседания ЕЦБ (четверг), ФРС (следующая среда), итоги которых представляют большой интерес для всей группы валют развивающихся стран. Из внутренних историй отметим, что на период 25–29 июля приходится пик налоговых выплат в РФ, а в пятницу состоится заседание Банка России, однако влияние этих факторов на валютный курс мы ожидаем нейтральным. В базовом сценарии на горизонте до конца недели ориентируемся на диапазон 62,50–63,50 руб./$.
Антон Покатович, главный аналитик
Сейчас глобальные рынки готовятся к возвращению цикла смягчения монетарных политик крупнейших мировых ЦБ
В середине недели перед заседанием Банка России рубль демонстрирует слабовыраженную динамику вблизи уровня 63. Предстоящая семидневка, вероятно, станет поворотной точкой в политике мировых ЦБ, что заставляет участников рынка сохранять выжидательную позицию. На наш взгляд, сейчас глобальные рынки готовятся к возвращению цикла смягчения монетарных политик крупнейших мировых ЦБ. Если отечественный регулятор понизит ставку не на 25 б. п., а решится на «монетарный сюрприз» в виде снижения ставки сразу на 50 б. п., ожидания рынка в отношении вектора монетарной политики ЦБ могут быть пересмотрены, что отразится ослаблением рубля до уровней 63,8–64,4. В результате до конца недели мы ожидаем движения рубля в достаточно широком диапазоне 62,8–64,4 в зависимости от пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке.
Константин Кочергин, директор казначейства
До конца недели влияние на настроения инвесторов на финансовых рынках окажут три основных события
В четверг состоится решение ЕЦБ по ключевой ставке и пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги. Ожидаем комментариев относительно замедления темпов роста европейской экономики и на этом фоне — краткосрочного ослабления евро против доллара. В пятницу состоится заседание Банка России по ключевой ставке. Вероятно, регулятор снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов на фоне замедления темпов потребительской инфляции и благоприятной макроэкономической обстановки. Добавим, что глава Банка России Эльвира Набиуллина высказывалась о возможности более агрессивного снижения ставки. И наконец, в пятницу будет представлен ВВП США за год (предыдущее значение 3,1%). Сильные данные окажут поддержку доллару против рубля.
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