Курс доллара. Прогноз на 25–26 июля

Михаил Поддубский, главный аналитик Влияние внутренних факторов на валютный курс мы ожидаем нейтральным На горизонте ближайшей недели состоятся заседания ЕЦБ (четверг), ФРС (следующая среда), итоги которых представляют большой интерес для всей группы валют развивающихся стран. Из внутренних историй отметим, что на период 25–29 июля приходится пик налоговых выплат в РФ, а в пятницу состоится заседание Банка России, однако влияние этих факторов на валютный курс мы ожидаем нейтральным. В базовом сценарии на горизонте до конца недели ориентируемся на диапазон 62,50–63,50 руб./$.

Антон Покатович, главный аналитик Сейчас глобальные рынки готовятся к возвращению цикла смягчения монетарных политик крупнейших мировых ЦБ В середине недели перед заседанием Банка России рубль демонстрирует слабовыраженную динамику вблизи уровня 63. Предстоящая семидневка, вероятно, станет поворотной точкой в политике мировых ЦБ, что заставляет участников рынка сохранять выжидательную позицию. На наш взгляд, сейчас глобальные рынки готовятся к возвращению цикла смягчения монетарных политик крупнейших мировых ЦБ. Если отечественный регулятор понизит ставку не на 25 б. п., а решится на «монетарный сюрприз» в виде снижения ставки сразу на 50 б. п., ожидания рынка в отношении вектора монетарной политики ЦБ могут быть пересмотрены, что отразится ослаблением рубля до уровней 63,8–64,4. В результате до конца недели мы ожидаем движения рубля в достаточно широком диапазоне 62,8–64,4 в зависимости от пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке.