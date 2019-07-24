В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту массовой гибели пчел

Управлением Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Корсаковском районе. Причиной этого, по версии СКР, могло стать нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений (ч. 2 ст. 249 УК РФ, до двух лет лишения свободы). По предварительным данным следователей, 14 июня 2019 года на одной из пасек района зафиксирована массовая гибель более 300 пчелосемей. Нарушило же правила, установленные для борьбы с вредителями растений, при обработке посевов пшеницы местное ООО «Отрадаагроинвест» (одна из растениеводческих структур ГК «Русагро»), уточнили в СКР. «Работниками предприятия не были приняты своевременные и достаточные меры по предупреждению причинения вреда окружающей среде, имуществу граждан»,- считают в ведомстве. В компании факт возбуждения дела пока официально не комментируют.

Подробнее о причинах гибели насекомых в макрорегионе - в материале “Ъ-Черноземье” «Пчелам ищут защиту».

Ирина Лобанова