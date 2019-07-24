В 2020 году Ростовская область станет пилотным регионом по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми, сообщила на заседании областного правительства министр труда и социального развития региона Елена Елисеева.

Госпожа Елисеева отметила, что в следующем году система долговременного ухода должна заработать в 10 муниципальных образованиях Ростовской области, в 2021 году — в 20. Полностью система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами на Дону заработает в 2022 году — это на два года раньше, чем во всей России.

На заседании было доложено, что активная работа по проекту ведется уже сейчас. В частности, в центрах соцобслуживания в четырех муниципалитетах обучают персонал и проводят «типизацию» пожилых людей, которая определит объем необходимых им услуг.

Подробнее о программе — в публикации “Ъ” «Дожить на одну зарплату».

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону