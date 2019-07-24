Аукцион по созданию концепции к 800-летию Нижнего Новгорода отменили за ненадобностью

МАУК «Дирекция по проведению культурно-массовых мероприятий в Нижнем Новгороде» отменила аукцион по разработке концепции празднования 800-летия города в 2021 году в виду «отсутствия потребности в данной услуге». Информация об этом размещена на портале госзакупок. Решение принято единогласно комиссией дирекции из четырех человек.

Напомним, извещение о намерении заключить договор по созданию концепции с единственным поставщиком было опубликовано 23 июля. Стоимость работ оценивалась в 1 млн руб., заключить контракт предполагалось 25 июля. На разработку подробной документации и визуальных решений предполагаемому подрядчику отводилось 14 рабочих дней.

Анастасия Еремина