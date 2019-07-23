На создание концепции празднования 800-летия Нижнего Новгорода выделили 1 млн рублей

Администрация Нижнего Новгорода опубликовало извещение о намерении заключить договор на разработку концепции празднования 800-летия города в 2021 году с единственным поставщиком. Начальная (максимальная) цена контракта составит 1 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, концепцию необходимо будет разработать в течение 14 рабочих дней с момента заключения контракта (предполагается, это будет сделано 25 июля). Подрядчику необходимо будет предоставить не менее 10 примеров празднования больших городских событий в России и не менее пяти в других странах, проанализировать их и предложить свою идеологию празднования. Она должна включать описание видения наилучшего варианта проведения праздника, формулировку миссии проекта, принципов, которыми необходимо руководствоваться, основных задач и результатов мероприятия. Кроме того, подрядчику необходимо предложить, кто может выступить партнерами проведения торжества, и предоставить проект партнерской программы.

В рамках того же контракта подрядчику предстоит проанализировать не менее пяти визуальных практик проведения торжеств и предоставить не менее двух собственных вариантов эскизов визуализации концепции 800-летия Нижнего Новгорода. Также необходимо предложить модель управления проектом подготовки празднования, способы вовлечения нижегородцев в реализацию проекта, не менее 10 идей для проектов жителей города и описание волонтерской программы. Все документы необходимо выполнить в единой стилистике, предварительно согласованной с заказчиком.

Напомним, Нижегородская область планирует получить 10 млрд руб. федеральных средств на подготовку и проведение 800-летия Нижнего Новгорода в 2020-2021 годах. Из них 3 млрд руб. направят на реконструкцию парка «Швейцария».

Анастасия Еремина