Audi Q3 Sportback появится в России в 2020 году

Компания Audi начнет продажу купе-кроссовера Q3 Sportback на российском рынке в 2020 году, сообщает Drive.

По данным издания, в России автомобиль появится с двумя бензиновыми моторами — 150-сильным 1.4 и 180-сильным 2.0. Оба двигателя будут сочетаться с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Версии с базовым мотором окажется переднеприводными, а полный привод предложат только в сочетании с самым мощным агрегатом. Позднее может появиться и 150-сильный турбодизель 2.0.

Напомним, премьера Audi Q3 Sportback состоялась в июле 2019 года.