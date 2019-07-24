Все пять претендентов на пост губернатора Курской области рассчитывают пройти муниципальный фильтр

В избирательную комиссию Курской области поступили документы о прохождении так называемого муниципального фильтра от всех пяти претендентов на пост главы региона. Так, по данным комиссии, 22 июля документы для регистрации в качестве кандидата подал выдвиженец ЛДПР, депутат облдумы Владимир Федоров. Он предоставил в избирком листы поддержки с 223 подписями депутатов и глав муниципальных образований области. В тот же день документы с 224 подписями муниципалов предоставил в комиссию представитель «Справедливой России», замдиректора местного ООО «Железногорский центр по правам человека» Николай Карцев.

Еще два кандидата принесли в избирком по 224 подписи из районов 20 июля: представитель партии «Зеленые», директор ООО «Тренд» Татьяна Черникова и выдвиженец КПРФ, уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фирсов. Ну а самым первым, 19 июля предоставил 224 подписи за себя врио губернатора Роман Старовойт, который идет на выборы при поддержке «Единой России».

Согласно региональному закону о выборах губернатора, в поддержку выдвижения кандидата на этот пост должно быть собрано не менее 214 подписей депутатов или глав муниципальных образований, избранных на прямых выборах. Проверить достоверность документов избирком обязуется за 10 дней, а опубликовать итоговый список кандидатов — не позднее 2 августа.

О том, почему конкуренты Романа Старовойта так легко проходят муниципальный фильтр, в материале “Ъ-Черноземье” «Курские выборы теряют интригу».

Владимир Зоркий