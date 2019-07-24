США игнорируют членов «ядерной пятерки» при заключении сделки по сокращению вооружения

США, продвигая идею соглашения по сокращению ядерного вооружения с Россией и Китаем, игнорируют других членов «ядерной пятерки» — Франции и Великобритании, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на заседании комитета Совета федерации по международным делам. По его словам, российские и американские дипломаты обсудили, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) может использоваться как инструмент контроля за отдельными новыми типами вооружений, которых на момент его заключения еще не было. Господин Рябков отметил, что из-за неясности позиции Вашингтона по продлению договора уходит время, но Москва намерена добиваться от США полного выполнения положений Договора по СНВ.

«Обязательства американской стороны вписаться в потолок по развернутым и неразвернутым пусковым установкам не выполнена. Установленный уровень считается американцами достигнутым, но это произошло только благодаря осуществленному ими переоборудованию, факт проведения которого мы не подтверждаем»,— сказал он (цитата по ТАСС).

СНВ-3 — договор между РФ и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Он был подписан президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года, а вступил в силу 5 февраля 2011 года. Договор рассчитан на десять лет с обоюдным продлением договоренности на пять лет.

Напомним, выступая в Женеве, Сергей Рябков сообщил, что Москва заинтересована в продлении или обновлении существующих договоров о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), а Вашингтон — в демонтаже нынешней системы и ее замене принципиально новыми договоренностями.

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