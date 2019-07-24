Иловайской птицефабрике на Тамбовщине грозят банкротством

Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству заявление о банкротстве ОАО «Птицефабрика Иловайская» от налоговой службы, следует из материалов суда. Сумма исковых требований к предприятию составила почти 3,5 млн руб. Заседание по установлению обоснованности требований ФНС назначено на 27 августа. Птицефабрика, напомним, открылась в Первомайском районе Тамбовской области в 2018 году с мощностью — 29 тыс. т мяса в год, объем инвестиций в продолжавшееся в течение года строительство превысил 200 млн руб. До этого ОАО занималось растениеводством. По данным Кartoteka.ru, компания принадлежит комитету по имуществу Тамбовской области. Уставный капитал — 24,8 млн руб. Гендиректор — Олег Чухнин.

О новом проекте птицефабрики под Воронежем читайте в материале “Ъ-Черноземье” «В “Светлую слободу” залетят куры».

Ирина Лобанова