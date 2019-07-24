НЛМК нарастит поставки стали производителю компонентов для трансформаторов LTC Group

Группа НЛМК Владимира Лисина подписала соглашение о стратегическом партнерстве с производителем компонентов для трансформаторов и устройств генерации электроэнергии LTC Group (Ближний Восток и Италия), сообщает пресс-служба группы. Документ, в частности, предполагает «регулярные поставки» электротехнической трансформаторной стали, которая произвовится предприятиями группы в Липецке и Екатеринбурге, а также электротехнической динамной стали, производящейся на липецкой площадке НЛМК. Также соглашение предусматривает техподдержку со стороны металлургичекой компании и сотрудничество «в области разработки и продвижения на рынок новых продуктов». По собственным данным НЛМК, доля группы в общем объеме российского производства трансформаторной стали составляет 100%, динамной стали — 81%.

LTC Group является одной из ведущих компаний по переработке трансформаторной стали в Европе и на Ближнем Востоке, занимается производством сердечников для всех типов трансформаторов, уделяя особое внимание работе в секторе «зеленой» энергетики. НЛМК — вертикально-интегрированный металлургический холдинг, крупнейший в РФ производитель стальной продукции. Производственные активы группы находятся в России, Европе и США. Совокупная мощность производства стали — более 17 млн т в год. Выручка за 2018 год составила $12 млрд, EBITDA — $3,6 млрд.

О том, зачем основной собственник НЛМК реализовал часть акций, — в публикации “Ъ-Черноземье” «Владимир Лисин продает 2,6% в компании».

Валерия Розбот