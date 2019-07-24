В Татарстане за полгода утонуло 31 человек

В Татарстане за первые шесть месяцев зарегистрировано 42 происшествия на водных объектах, в результате которых 31 человек, в том числе четыре ребенка, сообщил главный государственный инспектор Татарстана по маломерным судам Юрий Венедиктов. Количество погибших уменьшилось на 27 человек по сравнению с тем же периодом 2018 года, когда утонуло 58 человек.

Из 31 погибших 15 человек погибли во время купания в необорудованных местах. По словам господина Венедиктова, жители республики игнорируют аншлаги о запрете купания. «Приведу пример: в Казани есть оборудованный пляж “Локомотив”, но почему-то люди купаются со стороны базы маломерных судов, а там якоря, подводные препятствия»,— рассказал госинспектор.

Как писал “Ъ-Казань”, в прошлом году за весь купальный сезон погибло 71 человека, в том числе пятеро детей. Все происшествия случились у труднодоступных и малолюдных берегов.

“Ъ-Казань”