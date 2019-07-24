Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина рассказывает о том, как изменился спрос на склады в Москве.

Спрос логистов на московские склады достиг рекордного значения — на них пришелся 31% в структуре закрытых сделок. Согласно данным компании JLL, объем сделок аренды и покупки складских площадей в Московском регионе в I полугодии 2019 года увеличился на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 854 тыс. кв. м, из которых более 500 тыс. кв. м пришлось на II квартал.

Наиболее значительно вырос спрос со стороны логистических компаний. По сравнению с 2018 годом их доля в структуре сделок увеличилась с 14% до 31%, а объем купленных и арендованных ими площадей более чем в пять раз превысил аналогичный показатель прошлого года и составил 261 тыс. кв. м. Это является максимальным за I полугодие объемом сделок с участием логистов с 2007 года. В то же время наибольшую активность на складском рынке формируют ритейлеры, которые во II квартале восстановили лидирующую позицию.

Брокеры говорят, что сегодня происходит трансформация розничной торговли вследствие роста сегмента e-commerce. Торговые сети развивают собственные онлайн-магазины, адаптируют существующую логистическую инфраструктуру для обслуживания интернет-заказов. В конкурентной борьбе критически важной становится скорость комплектации заказов, снижение ошибок при их обработке и комплектации, работа с возвратами. Все это приводит к росту количества необходимых площадей и к интеграции самых современных технологических решений.

Сохранение высокого спроса на складские площади способствует снижению вакантности. За последние полгода на московском рынке складской недвижимости произошло уменьшение доли свободных площадей на 4%. Объем незанятых помещений на конец полугодия в абсолютном выражении составил 703 тыс. кв. м.