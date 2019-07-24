Экс-гендиректор Антипинского НПЗ через суд требует от завода больше $10 млн

Бывший гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко подал иск к заводу с требованием $10 млн бонусов и еще $1,9 млн в виде штрафов и пеней. Соответствующий иск опубликован в картотеке Ленинского райсуда Тюмени. Иск подан 14 июня, дело рассматривает судья Елена Сидоренко.

Согласно материалам иска, бывший гендиректор утверждает, что 11 февраля 2008 года совет директоров завода поставил перед ним задачу ко второму кварталу 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн т нефти в год, к январю 2015-го на 9 млн т, а к третьему кварталу 2018 года достроить еще несколько установок. За это была утверждена $10 млн. Однако деньги ему не выплатили.

По словам представителя НПЗ, приказ о премировании подписал сам господин Лисовиченко за день до увольнения, пишут «Ведомости».

Господин Лисовиченко возглавлял завод с 2004-го по ноябрь 2018 года. На прошлой неделе стало известно, что в Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении бывших топ-менеджеров АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод».

«Как правило, золотой парашют не может превышать шести месячных окладов работника (а в случае компаний с госучастием трех окладов). Поэтому для определения перспектив удовлетворения иска стоит ознакомиться с трудовым контрактом господина Лисовиченко»,— отметил адвокат, партнер международного центра защиты прав Globallaw Андрей Саунин.

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