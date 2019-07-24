McLaren готовит открытый суперкар

Компания McLaren ведет работу над новым двухместным суперкаром с открытым верхом, сообщает Autocar.

По данным издания, ссылающегося на собственные источники внутри британского автопроизводителя, новинка войдет в линейку Ultimate Series (наряду с суперкарами P1, Senna и Speedtail). Автомобиль получит карбоновый кузов, дизайн которого выполнят в фирменном стиле современных моделей McLaren.

Ожидается, что заднеприводный суперкар получит 4-литровый турбированный V8, причем это будет чисто бензиновый мотор без гибридной составляющей. Двигатель станет сочетаться с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Тираж машины, которая станет конкурентом для суперкаров Ferrari Monza, составит менее 500 экземпляров.

Напомним, последней на сегодняшний день новинкой McLaren является представленное в мае 2019 года купе GT.