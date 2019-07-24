На Урале резидент технопарка высоких технологий впервые продал изобретение в Германию

Резидент технопарка высоких технологий Свердловской области — компания «Структурная диагностика» впервые продала прибор ЛИС1 (портативный лазерный анализатор металлов) в Германию. «Мы планировали выход на зарубежные рынки чуть позже и были в процессе создания понятной западному потребителю презентации нашего прибора»,— рассказал гендиректор предприятия Илья Карькин.

По его словам, покупатель нашел прибор по роликам на Youtube. «Мы с самого начала публиковали ролики о процессе разработки и нововведениях в приборе, это очень эффективно в продвижении. Также нам крайне важно получать обратную связь о результатах использования прибора для развития самой идеи, создания новых опций и в внесения корректировок»,— пояснил господин Карякин, подчеркнув, что компания планирует «плотно работать с первым зарубежным клиентом, чтобы прибор полностью его удовлетворил».

Подробнее — в материале «Российская разработка востребована в Германии»