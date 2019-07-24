Российская разработка востребована в Германии

Компания «Структурная диагностика» — резидент технопарка высоких технологий Свердловской области впервые в свой истории произвела отгрузку прибора ЛИС1 (портативный лазерный анализатор металлов) в Германию.

Для выполнения заказа германских партнеров специалистами «Структурной диагностики» осуществлен перевод интерфейса и руководства пользователя прибора на английский и немецкий языки, а также в базу данных анализатора внесены применяемые на Западе стандарты марок металлов (EN, ISO, ASME, ASTM).

Генеральный директор «Структурной диагностики» Илья Карькин сообщил: «Это наш первый прибор, проданный иностранному покупателю. Мы планировали выход на зарубежные рынки чуть позже и были в процессе создания понятной западному потребителю презентации нашего прибора».

Но, по словам Ильи Карькина, покупатель нашел прибор ЛИС1 сам по роликам на Youtube. Компания Barth+Hpfinger GmbH занимается производством сварных сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Основные используемые материалы — нержавеющая сталь, но примерно 20–30% также из стали, реже из титана, никеля, дуплексных сталей и других похожих материалов. Основные используемые нормативы для материалов — нормы EN, ISO, ASME, ASTM.

«Мы с самого начала публиковали ролики о процессе разработки и нововведениях в приборе, это очень эффективно в продвижении, — пояснил генеральный директор «Структурной диагностики, он же автор идеи и создатель компании, — также нам крайне важно получать обратную связь о результатах использования прибора для развития самой идеи, создания новых опций и внесения корректировок. Мы будем далее плотно работать с этим первым зарубежным клиентом, чтобы прибор полностью его удовлетворил, и он рекомендовал его своим коллегам».

Напомним, ЛИС-01 предназначен для оперативного входного контроля металлопроката, определения марок сталей, лома цветных и черных металлов и сплавов. Анализатор металлов обеспечивает высокую скорость при определении таких химических элементов: C, Si, Mn, Cr, Ni, Fe, Mg, Al, V, Cu, Co, Zn, Sn, Mo, Ti, W, Nb, Pd, Ag, Cd, Pt, Au и других. Прибор эффективно работает в температурном диапазоне от -15 до +40 °С.

Портативный лазерный спектрометр ЛИС-01 внесен в Государственный реестр средств измерений под №69700-17.

В 2018 году произведено более 20 приборов для компаний различного профиля: НК «Роснефть», «Металл-Экспертиза», ЗАО ПО «Промхимаппарат», ГК «Силур», АО ЗДК «Лензолото», Уральский арматурный завод, «Промметпласт-ДВ», «РемТурбо», «Уралдомнаремонт» и многие другие.