Россияне смогут находиться на Мальдивах без визы три месяца

Завтра, 25 июля, вступает в силу соглашение о взаимной отмене визовых требований между Россией и Мальдивской Республикой. В соответствии с новыми правилами россияне смогут находиться на Мальдивах без визы в течение 90 дней. Аналогичные нормы действуют и для граждан Мальдив.
Соглашение было подписано 25 июня главами МИДов двух стран. До этого россияне могли посещать Мальдивскую Республику без визы на срок до 30 дней.
Ранее консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала очередной Индекс паспортов мира, оценивающий их по тому, сколько стран их обладатели могут посещать без виз. Россия, у которой по итогам квартала оказалось на двух безвизовых партнеров меньше, опустилась до 51-го места.
Подробнее — в материале “Ъ” «Россия теряет безвизовых партнеров».
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