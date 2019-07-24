Россияне смогут находиться на Мальдивах без визы три месяца

Завтра, 25 июля, вступает в силу соглашение о взаимной отмене визовых требований между Россией и Мальдивской Республикой. В соответствии с новыми правилами россияне смогут находиться на Мальдивах без визы в течение 90 дней. Аналогичные нормы действуют и для граждан Мальдив.

Соглашение было подписано 25 июня главами МИДов двух стран. До этого россияне могли посещать Мальдивскую Республику без визы на срок до 30 дней.

Ранее консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала очередной Индекс паспортов мира, оценивающий их по тому, сколько стран их обладатели могут посещать без виз. Россия, у которой по итогам квартала оказалось на двух безвизовых партнеров меньше, опустилась до 51-го места.

Подробнее — в материале “Ъ” «Россия теряет безвизовых партнеров».