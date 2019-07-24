Проект планировки и межевания территории парка «Швейцария» выполнит МП «Центроград НН»

Нижегородское муниципальное предприятие «Центр обеспечения градостроительной деятельности» («Центроград НН») признан победителем аукциона по разработке проекта планировки и межевания территории парка «Швейцария», сообщается на портале госзакупок. Стоимость контракта была снижена более чем в 3,5 раза до 1,56 млн руб. Напомним, победителю конкурса предстоит подготовить документацию до 30 ноября 2019 года.

Заявки также были поданы ООО «Зенит», которое просило за свои услуги 1,8 млн руб. вместо начальной (максимальной) стоимости в 5,5 млн руб., и ООО «Национальный фонд земли», который запросил около 5 млн руб. за работу.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, концепцию развития парка «Швейцария» разработало проектное бюро «Космос». Реконструкцию планируется провести к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году. Из федерального бюджета на эти средства выделили 3 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», МП «Центроград НН» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2011 году. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Основной является топографо-геодезическая деятельность. Директор – Сергей Бабушкин. Собственником является администрация Нижнего Новгорода. По итогам 2017 года при выручке в 42,7 млн руб. прибыль составила 2,6 млн руб.

Анастасия Еремина