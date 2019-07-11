На проект планировки и межевания территории парка «Швейцария» выделили 5,5 млн рублей

Муниципальное казенное учреждение Нижнего Новгорода «Городской центр градостроительства и архитектуры» объявило открытый аукцион по выбору подрядчика для разработки проекта планировки и межевания территории парка «Швейцария». Начальная (максимальная) стоимость работ составляет 5,5 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Аукцион состоится 23 июля. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит до 30 ноября 2019 года провести инженерно-геодезические изыскания на площади парка в 167 га, после чего подготовить предложения по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования города.

Напомним, концепцию развития парка «Швейцария» разработало проектное бюро «Космос». Территорию предлагается разбить на восемь зон, каждая из которых находится на трех уровнях. По замыслу авторов проекта, всего должно получиться 24 зоны. Реконструкцию парка должны завершить к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году. Из федерального бюджета на ремонт «Швейцарии» поступит 3 млрд руб.

Анастасия Еремина