В Казани крановщики в знак протеста приостановили работу на стройках

В Казани крановщики приостановили работу 20 кранов на стройках в Казани, в том числе жилищных комплексов «Салават Купере», «Мой ритм» и полилингвальной школы на улице Бондаренко, сообщается на странице профсоюза «Рабочая ассоциация». На строительстве этих объектов заняты застройщики «Ак таш», «Трансстроймеханизация» и «Сталепромышленная компания».

«Мы хотели бы, чтобы руководители всех строительных организаций, которые работают на этой строительной площадке, собрались и сели с нами за стол переговоров. Но пока этого, к сожалению, не происходит»,— рассказала «Бизнес Online» одна из крановщиц Ирина Сальманова.

Часть из работников продолжили работу.

Накануне объединение «Крановщики Казани» выдвинули ряд требований и пригрозили забастовками. В частности, объединение жалуется на нарушение трудового законодательства и правил техники безопасности на строительных объектах, а также работников не устраивают зарплаты — по их мнению, они не соответствуют условиях их труда.

Как писал “Ъ-Казань”, прокуратура Татарстана проверит жалобы объединения «Крановщиков Казани» на условия труда.

“Ъ-Казань”