Автоконцерн PSA Group достиг рекордной рентабельности

По итогам первого полугодия французский автомобильный концерн PSA Group (марки Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall) сообщил о росте общей операционной прибыли на 10,6%, до €3,34 млрд, а операционной прибыли автомобильного подразделения — на 12,6%, до €2,7 млрд. Благодаря этому рентабельность компании выросла до рекордного уровня 8,7%. «Наши результаты подтверждают устойчивость наших показателей, несмотря на слабость глобальных рынков,— заявил в связи с этим финансовый директор PSA Group Филип де Ровира.— Эти негативные факторы с лихвой компенсируются нашей эффективностью и усилиями по сокращению издержек».

Выручка PSA Group за полгода сократилась — на 0,7%, до €38,3 млрд. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, выросла на 24%, до €1,8 млрд. Рекордной рентабельности концерну удалось добиться, несмотря на снижение глобальных продаж автомобилей, о котором PSA Group предупредил в середине июля. За первые шесть месяцев 2019 года концерн реализовал на 12,8% меньше автомобилей, чем за аналогичный период годом ранее из-за обвала продаж на китайском рынке и ухода PSA Group с иранского рынка.

Алена Миклашевская