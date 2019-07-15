Продажи PSA Group упали из-за Ирана и Китая

Французский автомобильный концерн PSA Group отчитался (.pdf) о продажах за первые шесть месяцев 2019 года. Компании удалось реализовать в первом полугодии чуть более 1,9 млн автомобилей, что на 12,8% хуже показателей 2018 года. Главными причинами столь негативной динамики стали уход автопроизводителя с иранского рынка, а также провал на китайском рынке.

PSA продавал автомобили в Иране до 1 мая 2018 года. За первые четыре месяца прошлого года компании удалось продать здесь 144 тыс. машин. Без учета иранского рынка нынешнее падение мировых продаж французской компании составило бы только 6,6%. Что касается Китая, то здесь продажи PSA рухнули по итогам полугодия сразу на 60,6%. Компании удалось продать всего 64 тыс. автомобилей. Еще в 2014 году PSA вместе со своим китайским партнером Dongfeng продал 742 тыс. авто, но затем начал стремительно терять долю на рынке, проигрывая конкуренцию другим производителям и испытывая серьезные затруднения с рентабельностью производства в Китае.

Кирилл Сарханянц