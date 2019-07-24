Онлайн-сервис по оформлению европротокола запустят в Москве и Петербурге в ноябре

Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, возглавляемый заместителем председателя правительства Максимом Акимовым, одобрил суперсервис по онлайн-оформлению европротокола, говорится в сообщении правительства. Сервис в пилотном режиме запустят в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях с ноября 2019 по октябрь 2020 года.

За счет суперсервисов правительство рассчитывает покрыть 90% точек соприкосновения человека и государства. Каждый из «суперсервисов» будет представлять собой набор федеральных, региональных и муниципальных услуг и сопутствующих негосударственных сервисов. «Это либо крайне массовые сервисы, которыми пользуются ежедневно миллионы человек, либо массовые сервисы, где есть какие-либо проблемы — а они есть в большинстве случаев»,— объяснил заместитель главы Минкомсвязи Максим Паршин.

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Суперсервис по оформлению европротокола был разработан Минкомсвязи, Минфином, ЦБ, Российским союзом автостраховщиков (РСА) и МВД. Он подразумевает самостоятельное, без участия сотрудников ГИБДД, оформление ДТП в электронном виде через портал госуслуг и мобильные приложения. Кроме того, результаты рассмотрения будут присланы дистанционно. Данные о водительском удостоверении регистрации автомобиля и страховом полисе поступят автоматически из личного кабинета, водителю останется только проверить их правильность и загрузить фотографию с место происшествия.

«В личном кабинете на портале госуслуг будет возможность хранить, использовать документы на автомобиль, страховые полисы, данные о ДТП, а также в один клик направлять Российскому союзу автостраховщиков и страховой компании документы для рассмотрения, получения необходимых статусов регистрации и решения других вопросов»,— сообщило правительство. Также пользователи с помощью госуслуг могут найти страховую компанию для заключения договоров ОСАГО и каско, причем расчет стоимости полиса, включая онлайн-проверку текущего значения коэффициента бонус-малус, который повышает или понижает стоимость полиса в зависимости от аварийности в предыдущие периоды, будет подсчитан автоматически.

Подробнее о цифровом европротоколе — в материале “Ъ” «Дорожно-телефонное происшествие».

О развитии суперсервисов — в материале “Ъ” «Ничего личного, только цифра».