«Продимекс» начал выпуск рафинада на Перелешинском сахарном комбинате

Группа «Продимекс» ввела в эксплуатацию на расположенном в Панинском районе Воронежской области Перелешинском сахарном комбинате линию по прессовке сахара мощностью 25 т в сутки. Об этом рассказал директор комбината Андрей Ткачев. По его словам, общая стоимость двух проектов, реализованных в 2019 году на предприятии (запуск линии по прессовке и линии по фасовке сахара по 1 и по 5 кг), с учетом строительства складов составила около 530 млн руб.

Для холдинга это первая линия прессовки сахара в Воронежской области. Во второй половине ХХ века Перелешинский сахарный комбинат уже производил рафинад, но в 1990-е годы линия была закрыта как нерентабельная. Теперь же на заводе вновь будут выпускать рафинад, но уже на современном оборудовании. Предприятие ориентировано на кубики традиционной формы в упаковках по 0,5 кг и 1 кг, но при необходимости может перейти на выпуск рафинада другой формы.Решение об установке линий фасовки и прессовки было принято около года назад, работы начались в январе с окончанием сезона переработки, рассказал Андрей Ткачев. На этих участках производства используется импортное оборудование.

Для работы сформированы смены из работников Садовского сахарного завода в Аннинском районе, который был закрыт в конце прошлого года как нерентабельное предприятие. «Компания приобрела автотранспорт, каждый день мы перевозим этих сотрудников в сменном режиме»,— подчеркнул Андрей Ткачев. Работники Садовского сахарного завода трудоустраивались на новые мощности в приоритетном порядке.

Напомним, Перелешинский сахарный комбинат был основан в 1953 году: тогда его мощность составляла 1,2 тыс. т переработки в сутки. «Продимекс» приобрел предприятие в 1998 году. Сначала его мощность была увеличена до 3 тыс. т, а после масштабной реконструкции 2015-2018 годов — до 6 тыс. т.