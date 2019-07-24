На ледокол «Сибирь» погрузили турбогенератор правого борта

Специалисты АО «Балтийский завод» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) погрузили на строящийся серийный атомный ледокол «Сибирь» проекта 22220 турбогенератор правого борта. Погрузка оборудования весом 300 тонн осуществлена при помощи плавучего крана «Демаг». После установки изделий на штатные места специалисты началась их сборка и монтаж на фундаменте, сообщили в пресс-службе предприятия.

В середине апреля на ледокол погрузили главный турбогенератор левого борта. Таким образом, на «Сибирь» полностью установлена паротурбинная установка (ПТУ-72), и на судне началось формирование корпуса надстройки этого района. Паротурбинная установка, в состав которой входят два главных турбогенератора, является одним из ключевых элементов ледокола и предназначена для выработки электроэнергии, необходимой для функционирования главных электродвигателей и систем жизнеобеспечения судна.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в сентябре этого года может быть подписан контракт на строительство еще двух ледоколов проекта 22220. В настоящий момент на Балтийском заводе в Петербурге строятся три атомных ледокола проекта 22220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал», которые должны быть сданы в 2020, 2021 и 2022 годах соответственно.