Контракт на постройку еще двух ледоколов проекта 22220 может быть подписан в сентябре

В сентябре текущего года может быть подписан контракт на строительство четвертого и пятого ледоколов проекта 22220. Об этом в ходе заседания на борту ледокола «Красин», посвященного юбилею атомного ледокольного флота России, заявил глава дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша, сообщает ТАСС.

Подробности возможного соглашения господин Рукша не раскрыл.

Напомним, что в настоящий момент на Балтийском заводе в Петербурге строятся три атомных ледокола проекта 22220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал», которые должны быть сданы в 2020, 2021 и 2022 годах соответственно.

Ранее о закладке до конца 2019 года еще двух атомных ледоколов сообщал президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.